Mega-Schnee, Eiseskälte, reihenweise Unfälle und bis zu 30 Kilometer Stau auf der A2 bei Bielefeld. Viele mussten die ganze Nacht in ihren Fahrzeugen ausharren, bei Temperaturen im zweistelligen Minusbereich. Und der Kältepanzer soll sich bald auch über den Südwesten legen. Der ADAC rät deshalb, vorbereitet zu sein. Johannes Boos empfiehlt in SWR Aktuell, bei Fahrten in Regionen mit extremen Winterwetter Kekse und eine Thermoskanne mit heißem Getränk mitzunehmen. "Gerade jetzt im Winter tut es not, ein paar Dinge mehr ins Auto zu legen: Eine Wolldecke, Handschuhe, eine Mütze – auch wenn man die nicht dabeihaben muss, weil es ja nur von einer Tiefgarage in die nächste geht." Und wenn trotz Corona längere Fahrten anstehen, rät der ADAC-Experte, nur mit vollem Tank zu starten, "damit, wenn man liegenbleibt, auch die Heizung weiterlaufen kann." Und was Besitzer von E-Autos bei Eiseskälte vor allem beachten müssen, hat Johannes Boos SWR Aktuell-Moderator Sebastian Felser erklärt.