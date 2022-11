ADAC: Mangel an LKW-Parkplätzen ist katastrophal!

Der ADAC hat untersucht, wie groß der Mangel an LKW-Parkplätzen an den Autobahn-Raststätten in Deutschland ist – mit erschreckendem Ergebnis: Dennis Plischke vom ADAC Nordbaden bezeichnet die Zustände in SWR Aktuell als "katastrophal". Besonders schlimm ist es nach Auskunft des Verkehrsexperten entlang der A5 und A8 "In Nordbaden haben wir vier Rastanlagen getestet und dabei sehr viele Parkverstöße festgestellt. In Bruchsal-West gibt es 53 Stellplätze. Dazu haben wir 30 weitere LKW, die in den Gassen geparkt haben. Dazu kamen 13 Lastwagen, die völlig falsch geparkt haben und dann kam dazu, dass an den Ein- und Ausfahrten auch noch zwei LKW gestanden haben." Das sei eine besonders gefährlich Situation, betonte Dennis Plischke im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex.