ADAC fordert Änderungen an Tankstellen: Lieber E10 tanken!

Tanken ist deutlich teurer geworden. Da wirkt es paradox, dass viele Menschen trotzdem lieber den Kraftstoff E5 tanken, als zum günstigeren und klimafreundlicheren E10 zu greifen.

E5 hat einen geringeren Bioethanol-Gehalt als E10 – Tankstellen sind aber weiterhin verpflichtet E5 anzubieten. Diese Verpflichtung entstand bei der Einführung von E10, weil viele Autofahrerinnen und Autofahrer Angst davor hatten, mit E10 ihr Fahrzeug zu schädigen. Die Bedenken halten sich hartnäckig, seien aber unbegründet, sagt Andreas Hölzel, Unternehmenssprecher vom ADAC.

Aus technischer Sicht gibt es keinen Grund, nicht E10 zu tanken.

Der ADAC setzt sich dafür ein, dass die E5-Verpflichtung an Tankstellen in eine E10-Verpflichtung übergeht und E5 damit von den Zapfsäulen verschwinde t. "Es geht auch darum, Platz zu schaffen an den Tankstellen. Wir müssen dorthin kommen, dass die Tankstellen die klimaneutralen Kraftstoffe anbieten können und ihre Zapfsäulen nicht blockieren durch einen Kraftstoff, der so nicht mehr erforderlich ist."

Für welche Fahrzeuge E5 weiter verfügbar sein soll, erklärt Andreas Hölzel im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Simon Dörr.