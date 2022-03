Acht Wochen nach der Flut in RLP: "Beruhigendes Maß an Normalität" an Boeselager-Realschule in Bad Neuenahr

Seit zwei Wochen ist wieder Schule in Rheinland-Pfalz - auch in den Flutgebieten. Für Timo Lichtenthäler, Leiter der schwer beschädigten Boeselager-Realschule in Bad Neuenahr, ist es "ein ganz hervorragendes Gefühl, dass es gelungen ist, während der Ferien Strukturen zu schaffen, die ein beruhigendes Maß an Normalität" vermitteln. Im Gespräch mit SWR2 Aktuell-Moderator Jan Frédéric Willems sagte Lichtenthäler: "Klar, unsere Schule ist noch eine Baustelle, aber ich bin so stolz, gerade auf die Schülerinnen und Schüler. Hier schlägt keiner über die Stränge, jeder hat Ehrfurcht vor dieser Baustelle und ist einfach nur dankbar, dass wir am Standort bleiben durften". Die Flut sei nach wie vor Thema Nummer eins in der Schulgemeinschaft. "Die Schulpsychologen hatten und haben gut zu tun". Man sei auch immer noch im Krisenmodus und schaue von Tag zu Tag. Lichtenthäler wünscht sich, dass die Netzwerke der Solidarität seine Schule auch über den Herbst und Winter bringen. Welch emotionale Momente er am ersten Schultag nach den Ferien erlebt hat, hören Sie im Interview.