Acht Wochen im Ukraine-Krieg: So arbeiten Ärzte in den Kriegsgebieten

Im Ukraine-Krieg fallen Bomben und Raketen nicht nur auf militärische Ziele. Viele Dörfer, Städte, Schulen oder auch Krankenhäuser werden bei den Angriffen zerstört. Vor allem die medizinische Versorgung ist aber essentiell für die Menschen in der Ukraine. Anja Wolz ist gelernte Krankenschwester und koordiniert die Nothilfe für Ärzte ohne Grenzen in der Ukraine. Sie war selbst gerade acht Wochen in den Kriegsgebieten unterwegs und hat Menschen versorgt. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern berichtet sie von ihrer täglichen Arbeit und darüber, wie die Einsätze unter Kriegsbedingungen überhaupt koordiniert werden können.