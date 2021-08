per Mail teilen

Der Humorist und Karikaturist Vicco von Bülow hat Sätze und Figuren erfunden, die fest in den Köpfen der Deutschen verankert sind. Auch zehn Jahre nach seinem Tod bringt er Menschen noch mit seinen Karikaturen und Filmen zum Lachen. SWR Aktuell Kontext erinnert an ihn und fragt: Was bleibt von Loriot?