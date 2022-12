Mutmach-Geschichte: "Abwimmel-Hotline" gegen Anbagger-Versuche

Wie kann Frau sich gegen allzu aufdringliche Anbagger-Versuche wehren? Mit einer Art "Abwimmel-Hotline". Die Idee dazu hatte Jasmin Aboudhaq. Die Studentin hat eine Handynummer eingerichtet, die man herausgeben kann, wenn man die eigene nicht hergeben will, zum Beispiel in "grenzüberschreitenden Situationen", sagte Jasmin Aboudhaq in SWR Aktuell. "Wenn die Person versucht, die Nummer anzurufen, bekommt sie das Gefühl vermittelt, dass das Handy ausgeschaltet ist. Sendet die Person dann eine Nachricht über WhatsApp, Telegram oder eine SMS, bekommt sie eine standardisierte Antwort, in der sie darauf hingewiesen wird, dass man sich in dem Gespräch nicht wohlgefühlt hat und vermutlich deswegen die Nummer gegeben hat."

Welches pädagogische Konzept hinter "NOA", der Nummer ohne Anruf, steckt und wie sie auf die Idee gekommen ist, hat Jasmin Aboudhaq im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen erzählt.