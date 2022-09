Die Welt nimmt heute Abschied von der britischen Königin. Elf Tage nach dem Tod von Elisabeth II. findet am Mittag das Staatsbegräbnis statt. An der Trauerfeier in der Westminster Abbey nehmen hunderte Staatschefs und andere Würdenträger aus aller Welt teil. Die Trauerfeier ist mit etwas Verzögerung gestartet. Jetzt läuft aber alles nach Plan – was das bedeutet, erklärt London-Korrespondentin Gabi Biesinger im Gespräch mit SWR2 Aktuell-Moderator Christian Hauck.