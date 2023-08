Abschiebe-Debatte: "Die Lage in Afghanistan ist sehr komplex"

Sollte man ausreisepflichtige Straftäter abschieben - auch wenn sie in Konfliktstaaten wie Afghanistan geschickt werden müssten? Die Justizministerin von Baden-Württemberg, Marion Gentges (CDU), hat jüngst den Abschiebestopp dorthin kritisiert - und damit eine bundesweite Debatte ausgelöst. Wie also ist die Sicherheitslage in Afghanistan nach der Rückkehr der Taliban an die Macht? Ellinor Zeino ist Leiterin des Regionalprogramms Südwestasien der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung und damit auch für Afghanistan zuständig. Kürzlich ist sie auf Recherchereise in Kabul gewesen. Im Gespräch mit SWR2 Aktuell-Moderatorin Sabine Hackländer schätzt sie die aktuelle Situation in dem Land so ein: "Die allgemeine Sicherheitslage hat sich deutlich verbessert. Man kann erstmals seit vielen Jahren sicher durchs Land reisen. Gleichzeitig ist die wirtschaftliche und humanitäre Lage sehr schwierig. Es gibt es ein neues, autoritäres, repressives Regime: Rechtssicherheit war vorher nicht gegeben und ist auch heute nicht gegeben." Was das für mögliche Abschiebungen nach Afghanistan bedeutet, erklärt sie im Interview.