Abkommen gegen Belästigung am Arbeitsplatz: DGB spricht von "Meilenstein"

Wer am Arbeitsplatz Gewalt erfährt oder belästigt wird, soll in Zukunft besser geschützt werden. Der Bundestag stimmte gestern Abend einem entsprechenden Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) aus dem Jahr 2019 zu.

Für Elke Hannack, stellvertretende DGB-Vorsitzende, ist dieses Übereinkommen ein "echter Meilenstein". Es handele sich um ein "weltweites Null-Toleranz-Signal". Sie forderte die Bundesregierung zum Handeln auf. Unternehmen müssten verpflichtet werden, Beschwerdestellen gegen Gewalt und Belästigung am Arbeitsplatz einzuführen. Wer dem nicht nachkomme, solle mit Sanktionen belegt werden können. "Denn laut Antidiskriminierungsstelle haben fast 60 Prozent der Betriebe in Deutschland - vor allem die kleinen und mittleren Betriebe - keine Beschwerdestelle."

Warum Vorgesetzte häufig nicht effektiv genug gegen Gewalt und Belästigung am Arbeitsplatz vorgehen und Beschwerdestellen deshalb notwendig sind, erläutert die stellvertretende DGB-Vorsitzende im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Lissy Kaufmann.