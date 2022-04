Abiturprüfungen in BW starten: So läufts nach den Corona-Jahren

Ab heute wird es ernst für die Abschlussjahrgänge der Schülerinnen und Schüler an Gymnasien und Gemeinschaftsschulen mit gymnasialer Oberstufe in Baden-Württemberg. Die schriftlichen Abiturprüfungen gehen los - mit den Fächern Italienisch, Portugiesisch und Spanisch. Nach zwei Jahren, in denen der Unterricht vor allem durch die Einschränkungen wegen Corona geprägt war. Am Kopernikus-Gymnasium in Aalen-Wasseralfingen sind die Prüfungen heute gut gestartet, berichtet Schulleiter Michael Weiler. Wie sehr die Pandemie die Prüfungen dennoch beeinflusst, erklärt er im Gespräch mit SWR Aktuell Moderator Christian Rönspies.