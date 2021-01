per Mail teilen

Die künftige Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, die brandenburgische Kultusministerin Britta Ernst (SPD), geht davon aus, dass die Abiturprüfungen in diesem Jahr trotz des Infektionsgeschehens durch die Corona-Pandemie stattfinden können. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Astrid Meisoll sagte Ernst: "Wir haben im letzten Jahr bei geschlossenen Schulen das Abitur durchgeführt, die Abstände und Hygieneregeln gewahrt. Wir werden auch in diesem Jahr alles dafür, dass es stattfindet." Ernst bestätigte in dem Interview aber auch, dass die Kultusministerkonferenz Alternativpläne ausarbeite.