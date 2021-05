Für viele Länder werden die Einreise und Quarantänebestimmungen inzwischen wieder gelockert. Doch was muss ich als Tourist beachten? Darüber haben wir mit einer Reiseexpertin der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz gesprochen.

Grundsätzlich gilt: Reisen innerhalb Europas sind wieder problemloser möglich. Wichtig sei aber, so Jennifer Vanessa Kaiser von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz in SWR Aktuell, dass man sich vorher über die entsprechenden Reisewarnungen auf der Seite des Auswärtigen Amtes (AA) informiert hat, welche Bestimmungen in dem jeweiligen Zielland gelten und was ich beachten muss, wenn ich wieder zurück nach Deutschland komme. Gilt also zum Beispiel eine Quarantänepflicht, weil ich aus einem Land einreise, das vom Auswärtigen Amt als Risikogebiet eingestuft wurde?

Wer am Gardasee Urlaub macht, braucht anschließend keinen Test und muss auch nicht in Quarantäne. SWR Gerald Pinkenburg

Wer beispielsweise aus Griechenland oder Italien wieder zurück nach Deutschland kommt, muss nicht in Quarantäne, wer jedoch zum Beispiel seinen Pfingsturlaub an der französischen Côte d’Azur verbracht hat, kommt lt. AA aus einem Hochinzidenzgebiet und muss bei der Wiedereinreise einen negativen Covid-19-Test vorlegen, sich anschließend mindestens fünf Tage in Quarantäne begeben und dann nochmals einen Test durchführen. Kaiser sagte allerdings, bei "Virus-Varianten-Gebieten ist diese vorzeitige Beendigung der Quarantäne nicht möglich." Wer also beispielsweise aus Südafrika wieder einreist, müsse sich darauf einstellen, in Deutschland 14 Tage in Quarantäne gehen zu müssen.

Pauschalreise derzeit besser als individuelle Buchung

Die Reiseexpertin der Verbraucherzentrale rät im Moment eher eine Pauschalreise bei einem Veranstalter zu buchen. Diese böte "gewisse Vorteile", sagt Kaiser. So sei man "besser abgesichert, man hat einen Ansprechpartner, der sich um einen kümmert, wenn man sich schon im Zielland befindet."

Worauf ist bei der Buchung zu achten?

Wichtig sei es, so Jennifer Vanessa Kaiser, möglichst eine "flexible" Art der Buchung zu wählen. So sei es ratsam, einen Reisevertrag zu wählen, der "sehr flexible Stornierungsbedingungen" enthalte. Dann habe man die Möglichkeit, noch vor Beginn der Reise den Vertrag zu widerrufen.