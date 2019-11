per Mail teilen

CDU-Rentenexperte Weiß erwartet, dass die Unionsfraktion dem Grundrenten-Kompromiss zustimmt. Wichtig sei, dass auch der Ausbau der betrieblichen Altersversorgung vereinbart wurde.

Der rentenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Peter Weiß, ist mit dem Kompromiss zur Grundrente zufrieden. Der CDU-Politiker sagte im SWR, mit der umfassenden Einkommensprüfung werde sichergestellt, dass nur Anspruchsberechtigte die Grundrente beantragen können. "Damit haben wir eine klare Bedarfsprüfungsregelung im Gesetz, die das Ziel verfolgt, dass jemand, der ein gutes Einkommen hat, nicht auch noch Grundrente bezieht." Auf eine noch detailliertere Vermögensprüfung könne deshalb verzichtet werden.

Erfolg von CDU und CSU

Weiß sieht es als Erfolg von CDU und CSU, dass der Koalitionsausschuss auch eine Stärkung der betrieblichen Altersversorgung für geringe Einkommen vereinbart habe. Das sei ein entscheidender Punkt: "Je mehr Menschen eine zusätzliche Altersversorgung haben, umso weniger Grundrentenanträge wird es geben."

Unionsfraktion wird Grundrentenkompromiss zustimmen Der CDU-Rentenexperte Peter Weiß im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderatorin Alina Braun

Keine Angst vor Groko-Aus

Rentenexperte Weiß glaubt nicht, dass ein Erfolg bei der Grundrente ausschlaggebend sei, für den Fortbestand der Großen Koalition. Nach Ansicht des Emmendinger CDU-Politikers hängt die Zukunft des Regierungsbündnisses eher an der Frage, wer künftig an der Spitze der SPD stehen: "Wenn diejenigen siegen, die die Koalition eh beenden wollen, hätte man die Grundrente vielleicht als Grund genommen, um auszusteigen."

Unionsfraktion wird zustimmen

Weiß sieht für die morgige Sitzung der Unionsfraktion noch Erklärungsbedarf. Diskussionen erwartet der Rentenexperte vor allem zu den Einkommensgrenzen, ab wann die Grundrente beantragt werden kann. In der Union hätte man sich niedrigere Grenzen gewünscht, so Weiß: "Wenn da Grundrente obendrauf kommt, ist es doch eine ganz beachtliche Aufstockung!" Der CDU-Politiker erwartet deshalb auch vereinzelt Ablehnung. Letztlich werde der Grundrentenkompromiss in der Unionsfraktion aber eine große Mehrheit bekommen.