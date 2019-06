per Mail teilen

Für die meisten Menschen im Südwesten steht ein langes Wochenende vor der Tür. Und wenn’s nicht für eine Reise in die Ferne reicht – hier gibt es auch einiges zu entdecken.

Der Autor des Freizeit-Blogs reisebloegle.de, André Dietenberger, hat im SWR Tipps für Ausflüge in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gegeben.

ADAC erwartet lange Staus

Die liegen auch mal abseits der üblichen Touristen-Routen. Damit lässt sich je nach Wohnlage vielleicht sogar der eine oder andere Stau umfahren. Denn vor dem Pfingstwochenende warnt der ADAC vor langen Staus - vor allem in Baden-Württemberg.

Wasser-Spaß in Baden-Württemberg

Ein gutes Ziel in Baden-Württemberg ist natürlich der Schwarzwald. Aber Dietenberger warnt: Genau hinschauen! Da bietet sich eher der Schluchsee an, "statt des mit Touristen überfüllten Titisees." Außerdem empfiehlt Dietenberger Naturbäder am Hochrhein, die seien "optimal für Leute, die zum Beispiel Probleme mit Chlor haben".

Berg-Ausflüge für Rheinland-Pfälzer

Von Rheinland-Pfalz aus kann der Weg in den Schwarzwald weit sein. Wer es trotzdem bergig mag, dem empfiehlt Dietenberger das Siebengebirge. Das sei ein schöner Gebirgsausflug für Rheinland-Pfälzer, die dort "mit der ältesten noch betriebenen Zahnradbahn Deutschlands" auf den Drachenfels fahren können.

Mit den Kindern auf die Alb

Wandertouren mit Kindern können manchmal sehr mühsam sein. Da haben sich die Wanderweg-Planer auf der Schwäbischen Alb was einfallen lassen: "Da gibt es mittlerweile im Biosphären-Gebiet ganz viele Wanderwege, die man extra für Kinder verkürzt hat, dass es schöne Rundwege sind." Details zu den Empfehlungen hören Sie im kompletten Interview.