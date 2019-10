Eigentlich gehen wir davon aus, dass wir heute in einer offenen und toleranten Gesellschaft leben. Ist es da nicht an der Zeit, gewisse Tabus zu brechen oder sind einige doch essenziell für unser Zusammenleben? Klar ist: Auch im 21. Jahrhundert gibt es zahlreiche Tabus.

Tabu - ein Erfolgsmodell

Den Begriff "Tabu" kennt jeder. Was tabu ist, das kann von Kultur zu Kultur und von Land zu Land sehr unterschiedlich sein. Bei manchen ist es tabu, über Geld zu reden, bei anderen ist es Sex, ein gesellschaftliches Tabu kann auch sein, sich in einer Schlange vorzudrängeln. Aber woher kommt der Begriff eigentlich und was hat er ursprünglich einmal bedeutet?

Tabu - ein Wort aus der Sprache der Naturvölker

"Tabu" hat es als eines von nur wenigen Wörtern aus den Sprachen von Naturvölkern geschafft, in vielen Sprachen heimisch zu werden. Als der Entdecker Thomas Cook vor gut 250 Jahren von der Südsee aus wieder nach England aufbrach, hatte er mehr an Bord als nur Proben exotischer Pflanzen. Aus der polynesischen Sprache brachte James Cook ein geheimnisvolles Wort zurück nach England: "Tapu" - damals noch mit einem "p" geschrieben.

"Tapu" - ursprünglich etwas besonders Heiliges

Tapu bezeichnete zum einen etwas, was besonders heilig ist, und zum anderen auch das kultische Gebot, diese heiligen Dinge zu meiden. Das konnten Lebewesen sein oder Gegenstände, Pflanzen, Orte oder auch Wörter. Sie alle waren dann mit einem Tabu belegt.

Tabu - etwas Unantastbares und Unerlaubtes

Der Begriff Tabu verbreitete sich zunächst schleichend, erst Anfang des 20. Jahrhunderts setzte er sich in Deutschland durch. "Es gab ein Bedürfnis danach, auch in der deutschen Sprache ein Wort zu haben, das das genau benennt, als etwas Unantastbares, etwas Unerlaubtes, was eine moralische Konvention betrifft", sagt die Sprachwissenschaftlerin Laura Neuhaus von der Duden-Redaktion. Und es gibt noch einen anderen Grund, warum das Wort "Tabu" so erfolgreich wurde. Es ist kurz und eingängig: "Das ist ein Wort so wie 'Mama' und 'Papa'. Das ist eben schön einfach, einprägsam, und bringt das Konzept auf den Punkt."