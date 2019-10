Was ihre Themen angeht, kennt die deutsch-amerikanische Entertainerin Gayle Tufts keine Tabus. Sie wundert sich aber manchmal über Reaktionen der Zuschauer. Denn die kennen wohl Tabus.

Im SWR sagte sie, es sei erstaunlich, wie Menschen beispielsweise auf das Thema Wechseljahre reagieren. "Wir sprechen über jede Lebenslage, über die Pubertät, die Schwangerschaft und alles dazwischen- aber wenn man das Wort Wechseljahre sagt, ist die Party vorbei." Auch ihr Publikum reagiere mit "Uuuh! Ööööööh"-Rufen auf das Thema. Trotzdem müsse man darüber sprechen, denn es sei menschlich.

"Es muss etwas mit mir zu tun haben."

Gayle Tufts ist es wichtig, vor allem über Dinge zu sprechen, die sie selbst erlebt hat. Das gelte auch für das Tabuthema Tod. Als sie gerade 50 war, sei ihre Mutter gestorben und somit habe sie beide Elternteile verloren. Sie verglich die Situation mit dem Gefühl, sechs Jahre alt zu sein und gesagt zu bekommen, das Leben sei endlich. "Das ist schockierend." Da helfe es dann, Witze darüber zu machen. "Das ist ein Ventil, unser Überlebensmechanismus", sagt die Komikerin.

Amerikaner verhalten sich schizophren

Tufts genießt, dass die meisten Deutschen - im Vergleich zu vielen Menschen in den Vereinigten Staaten - relativ offen sind: "FKK oder Schwimmen ohne Klamotten? Oh my God!" Das Gleiche gelte für Saunabesuche ohne Badeanzug. Auf der anderen Seite seien wir total pornofiziert. "Porno ist eine große Industrie in den USA." Das sei schon schizophren, so Tufts.