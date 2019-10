per Mail teilen

Wer sich den Fuß verknackst, kann das locker im Büro erzählen. Die meisten körperlichen Erkrankungen sind kein Tabu. Ganz anders sieht es bei der Psyche aus. Warum?

Beim Skifahren den Knöchel verrenkt? Das ist schade, aber nichts, von dem jemand das Gefühl hätte, es den Kollegen verheimlichen zu müssen. Nach dem Tod eines Angehörigen in Depression verfallen? Hier beginnt das Tabu: Über psychische Erkrankungen fällt es uns sehr schwer, zu sprechen.

Tabu in der Öffentlichkeit

"Die Öffentlichkeit wird unsicher sein, wie man mit einer oder einem psychisch Kranken am besten spricht - ob man das Thema überhaupt anspricht", sagt Wolfgang Gaebel, Vorsitzender des Aktionsbündnisses Seelische Gesundheit im SWR. Das habe mit Vorurteilen in der Bevölkerung zu tun. "Das wichtigste Vorurteil ist sicherlich: Psychisch kranke Menschen sind gefährlich." Zudem halte sich das Vorurteil, Menschen mit psychischer Erkrankung seien unberechenbar in ihrem Verhalten.

Aktionsbündnis Seelische Gesundheit zu psychischen Erkrankungen als Tabu Der Vorsitzende des Aktionsbündnisses Seelische Gesundheit, Wolfgang Gaebel, im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler

Stigma für die Betroffenen

Das Tabu sei aber ein "Tabu von beiden Seiten", sagt Gaebel. Denn auch die Betroffenen wollten oft nicht darüber sprechen. Das führe unter Umständen sogar dazu, dass Kranke keinen Arzt aufsuchten. Diese Einzelfälle beträfen Menschen, die unter Selbststigmatisierung litten. "Das heißt, wenn jemand das vermeintliche oder tatsächliche Stigma schon so weit internalisiert hat, dass er sagt: Ich tauge nichts, was sollen die Leute über mich denken." Diese Menschen würden unter Umständen auch keinen therapeutischen Besuch beim Psychologen oder bei der Psychologin suchen.

Welche Erkenntnisse die Forschung zu psychischen Erkrankungen über das Tabu und die Krankheiten selbst gewonnen hat, erklärt er im kompletten SWR-Interview oben zum Nachhören.