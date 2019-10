Die Gesellschaft hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Das gilt auch für den Umgang mit Tabus. Sind wir also tabulos geworden?

Der Bestseller-Autor und Philosoph Christoph Quarch stellt fest: "Tabu-Brüche lösen nicht mehr die Empörung aus wie das früher mal der Fall war." Als Beispiel nennt er etwa Nacktheit auf der Theater-Bühne. Noch vor rund 30 Jahren habe so ein Auftritt viel Aufsehen erregt – heute kümmere das eigentlich niemanden mehr.

Tabu lebt von Homogenität einer Gesellschaft

Quarch erklärt, dass Tabus vor allem in den Gesellschaften funktionieren, die sich im Wertekodex einig sind: "In homogenen Gesellschaften, wo es einen klaren Wertekodex gab, da waren sich alle einig: Wenn einer das tut, was ein Tabu-Bruch ist, dann ist man empört."

Das habe sich aber in der westlichen Welt stark geändert: "Heute leben wir in einer pluralen Gesellschaft – da ist es einfach so, dass die Wertvorstellungen ganz unterschiedlich geworden sind. Was dem einen als ein Tabu-Bruch erscheint, das ringt dem anderen bestenfalls ein müdes Lächeln ab."

Das Tabu bleibt – trotz Pluralität

Auch freie, westliche Gesellschaften haben aber Tabus. Quarch erkennt darin eine Dialektik: "Wenn Sie ein Tabu aufgehoben oder gebrochen haben, baut sich oft im 'blinden Fleck' ein neues Tabu auf, über das man dann wieder nicht redet und das umso mächtiger ist, je weniger man darüber redet. Das ist immer noch der Fall."

Der Tabu-Bruch diene heute vor allem dazu, Aufmerksamkeit zu generieren, erklärt Quarch im kompletten SWR-Interview zum Nachhören:

Dauer 2:49 min Philosoph Christoph Quarch zum Tabu-Bruch Der Bestseller-Autor und Philosoph Christoph Quarch im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler

Beispiel Konsumverzicht oder Gender

"Es gibt auch in unserer so freien und liberalen Gesellschaft noch immer 'Harakiri'-Themen, von denen ich nicht empfehlen würde, da einen Tabu-Bruch zu wagen", sagt der Philosoph.

"Aus meiner Sicht sind das Themen, die irgendwas mit Gender zu tun haben, aber auch zuletzt: Konsumverzicht." Das zeige die emotionale Klima- und SUV-Debatte, die aktuell geführt werde. "Da rühren Sie an eine Schicht, über die man eigentlich nicht redet und die auch in der pluralen, liberalen Gesellschaft nach wie vor mit Tabus behaftet ist."