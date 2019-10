Das Öko-Institut hat ausgerechnet, wie viel Treibhausgas bei Herstellung und Betrieb von Online-Geräten und Netzen entsteht. Was können Nutzer und Netzbetreiber fürs Klima machen?

Auch wenn aus Computern und Smartphones nicht direkt CO2 ausströmt, schädigen sie trotzdem das Klima. "Es geht los damit, dass die Endgeräte erstmal hergestellt werden müssen", sagte Jens Gröger vom Öko-Institut in Berlin SWR Aktuell. "Bei der Herstellung wird sehr viel Energie verbraucht, sehr viel CO2 freigesetzt."

Dauer 4:39 min Jens Gröger vom Öko-Institut zu Smartphones und Klimaschutz Jens Gröger vom Öko-Institut im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler

Datenverarbeitung braucht viel Energie

Auch für die Nutzung sei Energie nötig – auch dafür, dass die Daten durch die Netze geschickt werden. Alle Daten landen in Rechenzentren mit vielen Servern und werden dort verarbeitet. "Beispielsweise werden unsere Videofilme ausgeliefert aus Rechenzentren – oder Webseiten erzeugt oder Sprachnachrichten dekodiert." Dort, so Gröger, werde sehr viel Energie verbraucht- was wiederum den CO2-Ausstoß steigere.

Das Öko-Institut hat berechnet, wieviel Kohlendioxid durch die Internetnutzung entsteht, nämlich durchschnittlich eine Tonne pro Person und Jahr. Gröger ordnete das ein als "erheblichen Teil von dem, was ich an CO2 jetzt schon verbrauche und im Übrigen auch, was mir an CO2 an Budget zur Verfügung steht, um überhaupt klimagerecht leben zu können".

Abwärme nutzen

Jeder kann nach Ansicht des Öko-Instituts Energie und CO2 dadurch sparen, dass er Geräte wie Smartphones und Fernseher nicht so oft neu kauft. Rechenzentren sollten Abwärme besser nutzen, sagte Gröger – es gebe auch sparsamere Netzteile und Klimaanlagen. Außerdem könnten die Rechenzentren natürlich auch Ökostrom einsetzen.