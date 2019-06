Es ist heiß und es bleibt heiß. Entsprechend voll sind Freibäder und Badeseen. Wer schöne Erinnerungsfotos macht, sollte aber vorsichtig sein.

Rechtsanwalt Christian Solmecke warnt: "Manche Leute haben im Kopf, dass man ab sieben Personen jede Gruppe einfach so fotografieren darf. Das stimmt aber nicht, denn in dem Moment, wo die Menschen klar erkennbar sind, gilt auch keine sieben Personen-Grenze." In so einem Fall könnten sich auch zehn oder 20 Personen dagegen wehren.

Besondere Vorsicht in intimen Situationen

Wer gegen die Persönlichkeitsrechte anderer verstößt, muss mit empfindlichen Strafen rechnen. Auch wenn Verstöße selten ans Licht kommen, kann eine Unterlassensaufforderung durch einen Anwalt schon 800 bis 1.000 Euro kosten. Wann noch 1.000 bis 2.000 Euro Schmerzensgeld hinzu kommen können, hören Sie im kompletten Interview.

Dauer 2:53 min Rechtsanwalt Christian Solmecke warnt vor Fotos im Freibad Rechtsanwalt Christian Solmecke im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern.

Hier lassen Sie die Kamera besser stecken

Solmecke rät, den Fotoapparat in bestimmten Situationen am besten ganz in der Tasche zu lassen. Er nenn dafür drei Warnhinweise:

Menschen, die mutmaßlich nicht einverstanden sind, "insbesondere in solchen intimeren Situationen wie beispielsweise im Freibad“, sagt er, „da sind die Leute im Bikini, im Badeanzug zu sehen und haben da vielleicht keine Lust drauf". Einzelpersonen, vor allem in eindeutigen Situationen, zum Beispiel ein Bettler am Straßenrand "hat natürlich auch seine Persönlichkeitsrechte, kann sich dagegen wehren und all diese Situationen, in denen ich einfach Menschen in den Fokus nehme, sind schwierig". Kinder sind immer rechtlich kompliziert, was Bildrechte angeht, denn hier "müssen auch noch Erwachsene beteiligt werden, die Eltern müssen gefragt werden, da sollte ich dann lieber dreimal darüber nachdenken, bevor ich solche Bilder anfertige".

Hier können Sie knipsen

Es gibt aber auch vollkommen unverfängliche Situationen, bei denen sich niemand beschweren kann. Das gilt selbst dann, wenn eine Person unbeabsichtigt auf meinem Foto landet.