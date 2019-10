Lieber Hausmittel oder der Griff in die Medikamentenkiste? Bei Erkältungen hat jeder seine eigenen Methoden, nur: Welche helfen eigentlich wirklich?

Der Mediziner Lothar Zimmermann empfiehlt regelmäßigen Sport: "Wer regelmäßig Sport treibt, der ist tatsächlich nicht so ein leichtes Opfer für Erkältungsviren. Vermutlich kommt durch die Bewegung das Immunsystem so richtig in Schwung, gleichzeitig werden die Gefäße eng gestellt und das bewirkt, dass die Abwehrkräfte dorthin kommen, wo sie benötigt werden: an unsere Schleimhäute." Überhaupt sei das Engstellen der Gefäße ein Schlüssel, um es Erklältungserregern so schwer wie möglich zu machen.

Neben Sport auch geeignet: Schlafen

Beim Schlafen werden ebenfalls die Abwehrkräfte aktiviert, so Zimmermann. Auch Saunabesuche eigneten sich, um sich an die Wechsel zwischen warmer und kalter Luft zu gewöhnen. Außerdem böten warme Getränke einen guten Schutz gegen Erkältungen: "Tees halten die Schleimhäute feucht, das ist schon mal super", sagt der Arzt. Ingwer zum Beispiel stelle darüber hinaus durch seine Schärfe ebenfalls die Blutgefäße eng.

Wenn’s passiert ist: Bonbons lutschen

"Sobald das erste Kratzen auftaucht, sollte ich Bonbons lutschen", empfiehlt der Mediziner Zimmermann. "Denn mit den Bonbons spüle ich die Viren vom Hals in den Magen. Da ist die Magensäure und kann die Viren zerstören." Zusätzlich helfe viel Schlaf und ein Schal beim Schlafengehen, um möglichst schnell wieder gesund zu werden.