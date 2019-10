Das Geschacher um den Brexit, der Ärger um den türkischen Einmarsch in Nordsyrien, der Streit um den EU-Haushalt: Beim EU-Gipfel in Brüssel müssen die Staats- und Regierungschefs mal wieder riesige Probleme lösen.



Neben dem Brexit, der Türkei und dem nächsten Mehrjahreshaushalt muss sich der EU-Gipfel in Brüssel mit einem weiteren Problemthema befassen: Es geht auch um den geplanten Start von Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien. mehr...