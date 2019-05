Fünf von fünf Sternen: "Handy ist zu dem Preis super gut", heißt es "wirkt optisch sehr edel". Ist das wirklich ein zufriedener Kunde oder ein gekaufter Eintrag?

Das Bundeskartellamt in Bonn will eine "Sektorenuntersuchung" starten, um gefälschten Bewertungen beim Online-Shopping entgegenzuwirken. "Das heißt, das Kartellamt spricht mit Internethändlern, die Bewertungen nutzen, aber auch mit Dienstleistern, die im Geschäft mit Bewertungen unterwegs sind", erklärt SWR-Reporter Sebastian Tittelbach.

Das Problem scheint riesig

Eine Studie von 2017 geht von 20 Prozent gefälschten Produktbewertungen insgesamt aus. Britische Verbraucherschützer, die nur den Händler Amazon untersucht haben, wollen 87 Prozent nicht authentischer Verbraucher-Posts gefunden haben. Für die Online-Shops sei das Thema falscher Bewertungen sehr unangenehm: "Amazon sagt, sie setzten ‚eine enorme Summe‘ ein, um Fake-Bewertungen herauszufiltern"; sagt Tittelbach.

Es gibt zahlreiche Dienstleister, die offen Bewertungen verkaufen: "Oft sollen Computer hinter diesen Fake-Bewertungen stecken. Amazon vermutet selbst, dass das in 90 Prozent aller Fälle so ist", so der SWR-Reporter. Es gebe aber auch Firmen, die ausdrücklich damit werben, dass sie Autoren etwa in Facebook-Gruppen mit Produkten "zum Spottpreis" geködert haben.

Kartellamt zwingt Firmen zur Kooperation

Klar sei aber auch: "Die Firmen müssen kooperieren und im Zweifelsfall Akten sowie auch Geschäftsgeheimnisse offenlegen." Bisher hat es zwei Sektorenuntersuchungen durch das Bundeskartellamt gegeben – sie dauerten in der Regel rund anderthalb Jahre.