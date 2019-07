Luftfahrtunfälle, wie der am vergangenen Samstag in Bruchsal mit drei Toten, sind ein Fall für die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung. Einer ihrer Experten gibt Auskunft.

Im Mittelpunkt einer solchen Untersuchung steht immer auch das Verhalten des Piloten. Wenn ein Flugzeug abstürzt, liege das in der überwiegenden Zahl der Fälle am Menschen, sagt Germout Freitag von der Braunschweiger Bundesstelle im SWR. Der Grund dafür liegt auf der Hand: der Mensch habe viel Einfluss auf das Fliegen. "Jede gebrochene Schraube in einem Flugzeug hat ja irgendwann ein Mensch hergestellt. In irgendeiner Weise ist der Mensch immer beteiligt und letztendlich auch verantwortlich", so Freitag.

Dauer 2:51 min Flugunfallermittler Germout Freitag zu Unfällen mit Kleinflugzeugen Flugunfallermittler Germout Freitag im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Katja Burck

Ältere Piloten sind häufiger an Unfällen beteiligt

Der Pilot, der das verunglückte Kleinflugzeug am vergangenen Samstag in Bruchsal gesteuert hat, war 80 Jahre alt. Statistisch tauchen ältere Piloten oft in der Unfallstatistik auf. Das erklärt Unfallforscher Freitag allerdings so: Fliegen, zumal mit einem Privatflugzeug, ist ein teures Hobby. Das könnten sich vor allem ältere Menschen leisten.

Entsprechend tauchten sie dann auch häufiger in der Unfallstatistik auf. Die Ausbildung der Piloten, egal ob Hobbyflieger oder Profis ist nach Einschätzung der Bundesstelle für Flugunfallforschung gut. Allerdings ist die Behörde nicht für die Ausbildungsverfahren zuständig.

Absturzuntersuchung kann Jahre dauern

Die Unfalluntersuchung ist oft mühsam, weil Kleinflugzeuge keinen Flugschreiber, eine sogenannte Blackbox, besitzen. Die Ermittler vermessen die Unfallstelle, machen Fotos, sichern Trümmer und befragen eventuelle Zeugen des Absturzes. Die so zusammengetragenen Informationen werden am Sitz der Bundesstelle in Braunschweig ausgewertet.

Daraus entsteht ein Zwischenbericht, der in der Regel sechs bis acht Wochen nach dem Unfall vorliegt. Bislang konnte die Behörde nach Auskunft Freitags noch jeden untersuchten Absturz aufklären. Manchmal könne es aber Jahre dauern, bis ein Ergebnis vorliegt.