Der EU-Gipfel hat sich verpflichtet, Europa in 30 Jahren klimaneutral zu machen. Ein Politikwissenschaftler erklärt, warum das funktionieren kann: "Wir haben keine andere Wahl!"

Politiker planen in der Regel für die nächste Zeit, das kommende Jahr oder vielleicht noch bis zum Ende ihrer Legislaturperiode. Der EU-Gipfel hat sich jetzt dem Plan von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verpflichtet, Europa klimaneutral zu machen. Und zwar in den kommenden 30 Jahren.

Das ist eine Aufgabe für Generationen. Aber keinesfalls beispiellos, erklärt der Kasseler Politikwissenschaftler Wolfgang Schroeder in SWR Aktuell: Die Wiedervereinigung des geteilten Deutschlands sei schließlich auch so eine Mammutaufgabe gewesen. Und im Falle der Klimapolitik komme noch hinzu, dass es keine Alternative gebe.

„Wir sind zum Handeln verpflichtet“. Politologe Wolfgang Schroeder, Universität Kassel im SWR

Kaum einer der jetzt politisch Verantwortlichen wird im Jahr 2050 noch im Amt sein. Tausende Staats- und EU-Beamte werden in dieser Zeit kommen und gehen. Wie wirkt sich das auf das große Ziel aus? Politologe Schroeder glaubt, dass sich in der Klimafrage längst ein gesellschaftliches Bewusstsein entwickelt hat. Wer immer ein Amt oder eine Aufgabe übernimmt, stehe im Focus der Öffentlichkeit, die ein Gedächtnis habe und notfalls den politisch Verantwortlichen sagen werde: "Ihr bleibt hinter euren Leistungen zurück und müsst etwas tun."

Öffentlichkeit kann das schlechte Gewissen sein

So sei das Pariser Weltklimaabkommen von der Fridays for Future-Bewegung aufgenommen und eingeklagt worden. Ohne das Abkommen aus dem Jahr 2015 hätten die Fridays gar nicht die Möglichkeit, so öffentlichkeitswirksam aufzutreten, ist sich Wolfgang Schroeder sicher. "Ein politisch schlechtes Gewissen ist eine existentielle Herausforderung, die die Öffentlichkeit gegen die Regierenden einsetzen kann.

Dauer 3:43 min Wie setzt man eine Generationnenaufgabe wie Green Deal bis 2050 um? Der Kasseler Politologe Wolfgang Schroeder im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Sebastian Felser

Klimaleugner haben es schwer

Was aber, wenn Europa seinen "Trump-Moment" erlebt? Das hält Schroeder für denkbar. Er geht aber auch davon aus, dass es ein Politiker vom Schlage des derzeitigen US-Präsidenten schwer hätte: Der Versuch, sich über die Verpflichtung zur Klimaneutralität hinwegzusetzen, werde von der Öffentlichkeit als etwas Ungeheures empfunden, als Putsch gegen demokratisch gemachte Kompromisse.