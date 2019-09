Der Gemeinsame Bundesausschuss im Gesundheitswesen hat entschieden: pränatale Bluttests können auch als Kassen-Leistung angeboten werden. Doch: Die Leistung ist umstritten. Hebammen warnen.

Die Hebammen lehnen den Bluttest, der das Risiko einer Trisomie bestimmen kann, nicht grundsätzlich ab. Andra Ramsell aus dem Präsidium des Hebammenverbands weist aber darauf hin, dass es die richtige Beratung braucht: "Ich würde als Hebamme einer Frau grundsätzlich gar nichts empfehlen, sondern ich würde dafür sorgen, dass sie vollumfänglich informiert ist: Was der Test bedeutet, was überhaupt Pränatal-Diagnostik in der Schwangerschaft ist – damit geht es ja schon los. Was ist überhaupt Pränatal-Diagnostik? Gehört das zur Schwangeren-Vorsorge oder ist das extra?"

Test nicht für alle – trotzdem umstritten

Derzeit sei in der Diskussion, diesen Test einer bestimmten Gruppe von Frauen zu Verfügung zu stellen, erklärte Ramsell im SWR: "Unsere große Sorge ist, dass das Prinzip, guter Hoffnung zu sein, dass Schwangerschaft als etwas normales betrachtet wird, damit noch weniger stattfindet." Damit gehe einer Schwangerschaft ein weiteres Stück Normalität verloren: "Man vergrößert also immer weiter das Risiko-Kollektiv von Frauen und geht immer weiter davon weg, dass Schwangerschaft als normales Ereignis im Leben einer Frau betrachtet wird."