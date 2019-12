per Mail teilen

Mit dem boomenden Onlinehandel steigt die Zahl der Betrüger. Wie bekommt man als Käufer im Zweifel sein Geld zurück? Eine Verbraucherschützerin gibt Tipps fürs sichere Bezahlen.

Der Online-Handel steuert auf einen neuen Rekord zu. Versandhandel und der Branchenverband E-Commerce erwarten, dass erstmals Waren im Wert von mehr als 70 Milliarden Euro online gekauft werden. Ein Großteil dieser Umsätze steuert das Weihnachtsgeschäft bei.

Doch die Verbraucherschützer warnen: Unter den vielen E-Shop-Betreibern im Netz gibt es jede Menge Betrüger. Josefine Lietzau vom Verbraucherratgeber "Finanztip" rät im SWR, beim Onlineshopping eine sichere Bezahlmethode zu wählen.

Dauer 3:39 min Welche Bezahlmethode ist im Onlineshop die Sicherste? SWR Aktuelll-Moderatorin Alina Braun hat mit Josefine Lietzau vom Verbraucherratgeber Finanztip gesprochen

Käuferschutz hilft nicht immer

Einige Bezahlsysteme wie Paypal bieten einen Käuferschutz an. Das bedeutet: Habe ich bezahlt und erhalte die Ware nicht, bekomme ich mein Geld zurück. Hier reicht der Nachweis, dass man bei dem Händler bestellt hat, um eine Erstattung zu bekommen.

Ganz wichtig: unbedingt die Einstellung "Waren und Dienstleistungen" wählen. Die kostet im Gegensatz zur Option "Freunde und Familie" Gebühren. Die bezahlt aber ohnehin der Verkäufer und auch nur dann gibt es den Käuferschutz. Auf keinen Fall sollte man sich vom Händler überreden lassen, die gebührenfreie Option zu wählen, so Lietzau. Was aber, wenn die gekaufte Ware von der Online-Beschreibung abweicht, oder nicht meinen Vorstellungen entspricht? Dann wird es schwierig, sagt Finanzexpertin Lietzau.

Apple Pay startet mit mehr Banken-Partnern Der Bezahldienst von Apple, Apple Pay, ist in Deutschland seit Dienstag mit zahlreichen weiteren Bank-Partnern verfügbar. Vor einem Jahr machte die Deutsche Bank den Anfang, nun können die meisten Sparkassen-Kunden sowie Kunden der Commerzbank, Norisbank und LBBW den bargeldlosen Bezahldienst nutzen. Damit kann mit Geräten wie der Apple Watch an Kassen und online zahlen. Laut Apple sei das Bezahlverfahren online sicher, weil die Transaktionen per Gesichtserkennung oder Fingerabdruck autorisiert werden.

Finger weg von der Überweisung

Wer den Kaufpreis überweist, hat ganz schlechte Karten. "Mit ganz viel Glück erwischt man die Überweisung noch, bevor sie bei der fremden Bank gelandet ist", sagt Josefine Lietzau. In den meisten Fällen sei es aber zu spät. Dann könne man nur noch die eigene Bank bitten, mit dem Kreditinstitut des Verkäufers Kontakt aufzunehmen. Die müsste den Geldempfänger dann auffordern, den Betrag zurück zu überweisen, was in der Regel keinen Erfolg habe.

Am besten per Kreditkarte

Wer mit der Kreditkarte bezahlt, kann sein Geld dagegen zurückholen. Das nennt man in der Branche "Charge Back". Dafür gibt es online und in den Bankfilialen Formulare, die der betroffene Käufer ausfüllen und seinen Kaufbeleg hinzufügen muss. Manchmal wird verlangt, zunächst vom Händler die Rückzahlung zu verlangen. Wenn der nicht reagiert, kümmern sich die Banken um alles weitere. Die Bezahlung per Kreditkarte ist aus Sicht von Verbraucherschützerin Lietzau die sicherste Methode, zusammen mit dem Lastschriftverfahren, dass allerdings nicht oft angeboten werde.