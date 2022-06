9-Euro-Ticket: Bodenseeregion stellt sich auf Besucheransturm ein

Zum bevorstehenden langen Wochenende wegen des Brückentags am Freitag steht wieder ein Stresstest für den öffentlichen Regional- und Nahverkehr an - auch wegen des beliebten 9-Euro-Tickets! Schon an Pfingsten waren viele Züge völlig überfüllt, herrschte an vielen Bahnhöfen Chaos. Besonders betroffen: die klassischen Ausflugsgebiete, wie Mittelrheintal, Schwarzwald oder Bodensee. Dort freut man sich trotz des vergangenen Besucheransturms auf das lange Wochenende: Die Geschäftsführerin der Bodensee Tourismus GmbH, Ute Stegmann, sagt: "Bei uns gab es in den vergangenen Tagen keine Beschwerden von den Gästen wegen der zu vollen Züge."

Worauf man sich in der Bodenseeregion nun über das Fronleichnams-Wochenende einstellt, erklärt die Geschäftsführerin im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem.