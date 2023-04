75 Jahre Weltgesundheitsorganisation: eine Erfolgsgeschichte?

Gesundheit und medizinische Versorgung – das sind Grundrechte. Vor 75 Jahren hat die Weltgesundheitsorganisation oder WHO für "World Health Organization" dieses Recht ausgerufen, am Tag ihrer Gründung – das war der 7. April 1948 und die Weltgesundheitsorganisation bestand damals aus insgesamt 61 Mitgliedsstaaten. Inzwischen gehören 193 Staaten der WHO an. Ihre Hauptaufgabe ist es aber nach wie vor, die Gesundheitsversorgung weltweit zu verbessern. Ob das der WHO von ihrem Sitz in Genf aus gelungen ist, darüber spricht SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex mit Andreas Wulf. Er ist Gesundheitsexperte der Organisation Medico International.