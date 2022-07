75 Jahre VHS Baden-Württemberg: "Volkshochschulen sind Orte gelebter Demokratie!"

Volkshochschulen sind die größte Weiterbildungseinrichtung im Südwesten. In Baden-Württemberg gibt es insgesamt 162 – heute feiern sie ihren 75. Geburtstag. Landeskultusministerin Theresa Schopper sagte in SWR Aktuell: "Der Volkshochschulverband, der 1947 gegründet worden ist, hat sich unter dem Eindruck des Faschismus den Fokus auf die Demokratie-Bildung gelegt. Die Volkshochschulen sind Orte gelebter Demokratie und Begegnung." Auch wenn es in vielen Kursen um Praktisches, wie das Erlernen von Fremdsprachen oder Gesundheitsthemen gehe, blieben die Volkshochschulen für die Politik in der Weiterbildung ein wichtiger Partner, sagte Ministerin Schopper im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich.