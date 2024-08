Der Otto-Katalog war fast 1000 Seiten dick und erschien zweimal im Jahr. Jahrzehntelang war er in vielen Haushalten Pflichtlektüre, neben den „Werken“ von Quelle, Neckermann und Schöpflin. Vor 75 Jahren, am 17. August 1949, gründete Werner Otto in Hamburg das Unternehmen "Werner Otto Versandhandel". Das Unternehmen hat die Krisen überstanden, an denen seine Konkurrenten gescheitert sind. Wie, das erklärt Wirtschaftsredakteurin Tamara Land im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Arne Wiechern.