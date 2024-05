75 Jahre Grundgesetz: In Gefahr wie nie zuvor?

"Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt." So beginnt unser Grundgesetz. Heute vor 75 Jahren wurde es feierlich unterschrieben und trat am Tag danach in Kraft. Seitdem beschreibt es, was unsere Demokratie im Innersten zusammenhält. Was bedeutet unsere Verfassung für uns und unsere Demokratie – und wie sehr steht sie heute unter Druck? Darüber hat SWR Aktuell Moderator Arne Wiechern mit dem früheren Bundesinnenminister Gerhart Baum (FDP) gesprochen.