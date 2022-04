Ein echter württembergischer Wein, angebaut in der badischen Weinstraße - wie kann man nur auf so eine Idee kommen? Das hat SWR Aktuell-Moderator Christian Rönspies den Winzer Philipp Plag gefragt. Denn der baut den württembergischen Stammwein Lemberger an der badischen Weinstraße, in Kürnbach, an. Und das durchaus mit Erfolg, wie mehrere Auszeichnungen belegen. Wie der Winzer mit Denkblockaden und Kritik umgeht, erklärt er im Interview.