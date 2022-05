70 Jahre Baden-Württemberg: Versöhnung zwischen Baden und Schwaben bleibt schwierig

per Mail teilen

Eigentlich sollte es fröhlich werden, aber die Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag der Entstehung des Bundeslandes Baden-Württemberg waren von Verstimmungen begleitet. Der Grund: Baden fühlt sich unterrepräsentiert und bei einer Podiumsdiskussion zur Zukunft des Bundeslandes schlicht übergangen. Zumindest geht es dem Vorstandsvorsitzenden des Vereins Baden in Europa, Robert Mürb, so. Nun gab es ein klärendes Gespräch zwischen ihm und der Stuttgarter Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Bündnis 90/Die Grünen): "Die Wogen konnten gut geglättet werden. Frau Aras hat uns versprochen, dass sie zukünftig mit uns Kontakt halten wird und hat uns ermuntert, sie direkt anzusprechen, sobald wir etwas haben. Sie würde uns jederzeit zur Verfügung stehen oder auch bereit sein, nach Karlsruhe oder sonst in eine badische Stadt zu kommen, um mit uns die Anliegen auszuräumen", hat Mürb gesagt. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph beklagt er aber auch, es gebe weiterhin eine systematische Benachteiligung Badens – von der Kulturförderung bis zum Straßenbelag.