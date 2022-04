70 Jahre Baden-Württemberg: "Starkes Land, auf das wir stolz sein können"

per Mail teilen

Altersbedingt wäre Baden-Württemberg schon längst in Rente - aber für Bundesländer gelten andere Maßstäbe als für Arbeitnehmer. Das Land hat Geburtstag: Vor 70 Jahren kam in Stuttgart die Landesversammlung zusammen, wählte den ersten Ministerpräsidenten und gründete so ein neues Bundesland: Baden-Württemberg. Doch der Weg dahin war nicht einfach, es gab heftigen Widerstand - vor allem aus Südbaden. Über die Erfolgsgeschichte Baden-Württembergs hat SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich mit Muhterem Aras gesprochen. Die Grünen-Politikerin ist Präsidentin des baden-württembergischen Landtags.