70 Jahre Baden-Württemberg: Leingarten ist badisch und württembergisch

Die baden-württembergische Landtagspräsidentin Muhterem Aras trifft sich heute voraussichtlich mit der Landesvereinigung "Baden in Europa e.V.". Dabei geht es darum, einen Streit zu klären. Zentrum des Konflikts ist eine Veranstaltung am Rande des 70. Landesjubiläums Baden-Württembergs, auf der Landtagspräsidentin Aras am 27. April gesprochen hatte. Genau da fühlte sich die Landesvereinigung ausgeschlossen, denn Badener waren nicht eingeladen. Bevor alte Gräben zwischen Badenern und Württembergern aufgerissen werden, will man nun also miteinander reden. Vorbild könnte aber auch Leingarten im Kreis Heilbronn sein, denn da klappt der Dialog zwischen Baden und Württemberg schon länger hervorragend. Wie das geht, erklärt der parteilose Bürgermeister der Stadt, Ralf Steinbrenner, im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern.