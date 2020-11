Die Bundeswehr wird heute 65 Jahre alt. Am Tag des Jubiläums kämpfen die Soldatinnen und Soldaten an vielen Fronten. Im Inland sind sie in der Corona-Krise tätig. Hinzu kommen die vielen Auslandseinsätze. Verteidigungsexperten bemängeln, die Truppe sei nicht mehr auf der Höhe der Zeit.

Die verteidigungspolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, kritisierte die schlechte Ausstattung der Soldatinnen und Soldaten. In SWR Aktuell sagte sie: "Die Bundeswehr ist im Vergleich zu unseren Partnern in Europa und der NATO keine moderne und schlagkräftige Armee mehr."

Bundeswehr hat ein "Bürokratie-Problem"

Der Wehretat sei zwar so hoch wie lange nicht mehr. Die Mittel würden aber nicht "auf die Straße gebracht". Die Beschaffung von Material gehe nicht schnell genug und es gebe ein strukturelles Problem mit wachsender Bürokratie. Außerdem werde sie zentral gesteuert, was bedeute, dass die einzelnen Inspekteure und Verantwortlichen nicht berücksichtigt würden.

Appell für mehr Pragmatismus

Außerdem herrsche ein falscher Idealismus innerhalb des Beschaffungsamts der Bundeswehr: "Alle Lösungen, alle Dinge die gebraucht werden für die Bundeswehr müssen besonders gut sein, müssen besondere Expertise haben. Das heißt es sind Goldrand-Lösungen, es wird immer mehr erwartet und es wird immer teurer." So könne die Bundeswehr aber auch bei europäischen Partnern oder in den USA einkaufen, um Geld zu sparen.

Dank an Einsatzbereitschaft der Truppe

Trotz aller Kritik an den Strukturen der Bundeswehr sendet die FDP-Bundestagsabgeordnete am 12. November auch ein Dankeschön an die Truppe. Es gelte den Soldatinnen und Soldaten zu gratulieren. "Wir sollten auch an die denken, die ihr Leben gelassen haben", ergänzte sie.

"65 Jahre waren Garant für Frieden in Freiheit." Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP-Verteidigungsexpertin

Auftakt zur deutschen Wiederbewaffnung

In Andernach am Rhein schreiten Bundeskanzler Konrad Adenauer und Verteidigungsminister Theodor Blank am 20. Januar 1956 die Front der angetretenen Soldaten ab. dpa Bildfunk picture alliance/picture alliance / dpa

Die Bundeswehr wurde am 12. November 1955 gegründet. Damals erhielten die ersten 101 freiwilligen Soldaten ihre Ernennungsurkunden. Die allgemeine Wehrpflicht wurde in der Bundesrepublik Deutschland mit Inkrafttreten des Wehrpflichtgesetzes (WPflG) vom 21. Juli 1956 eingeführt. Zum 1. April 1957 fand erstmals eine Einberufung aufgrund dieses Gesetzes statt. Im wiedervereinigten Deutschland ist die Wehrpflicht seit 2011 ausgesetzt.

Festakt mit dem Bundespräsidenten

Zum 65. Gründungstag der Bundeswehr findet heute, am Donnerstag, den 12. November um 13:00 Uhr ein feierliches Gelöbnis von Soldatinnen und Soldaten statt. Der Festakt wird im Park von Schloss Bellevue in Berlin abgehalten. An der Zeremonie werden Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) teilnehmen.