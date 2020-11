Vor einer Woche starben in Wien 4 Menschen. 22 weiter wurden zum Teil schwer verletzt. Tausende Menschen, die den letzten Abend vor dem Corona-bedingten Teil-Shutdown noch einmal in der Wiener Innenstadt genießen wollten, harrten viele Stunden in Kneipen, Restaurants und den Privatwohnungen anderer Menschen aus, weil lange nicht klar war, ob vielleicht doch noch ein Attentäter unterwegs ist. Doch der war zu diesem Zeitpunkt längst tot. Nach nur 9 Minuten hatte die Polizei den schwer bewaffneten jungen Österreicher mit nordmazedonischen Wurzeln erschossen. Unsere Korrespondenten Andrea Beer und Srdjan Govedarica berichten, wie Österreich - und speziell die Einwohner von Wien mit dem Anschlag umgehen…. mehr...