60 Jahre Telefonseelsorge Karlsruhe: Mehr als eine "Nummer gegen Kummer"

In schwierigen Lebenssituationen hilft es, sich jemandem anzuvertrauen. Die ausgebildeten ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Telefonseelsorge Karlsruhe tun dies mittlerweile seit 60 Jahren. Anfangs nur am Telefon, mittlerweile auch per Chat und E-Mail. Wie sich die Sorgen der Menschen in den vergangenen Jahrzehnten verändert haben, weiß Sybille Hatzlemann-Bayer, die Leiterin der Telefonseelsorge Karlsruhe, und warum die Situation am Telefon auch brenzlig werden kann, das schildert sie im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich.