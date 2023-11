60 Jahre Kennedy-Attentat: JFK auch heute noch wichtig für die USA

US-Präsident Biden gehört zu den am besten geschützten Menschen der Welt. Seine Staatslimousine ist rund acht Tonnen schwer, gepanzert mit angeblich 17cm dicken Stahlplatten. Undenkbar, dass er im Cabrio unterwegs sein könnte wie vor genau 60 Jahren der damalige US-Präsident John F. Kennedy. Die Bilder vom Attentat in Dallas 1963 kennen wir alle. Auch deswegen beschäftigen Kennedy und die Umstände seines Todes bis heute viele Menschen. Die Historikerin Jessica Gienow-Hecht leitet die Abteilung Geschichte am John-F.-Kennedy-Institut für Nordamerikastudien der Freien Universität Berlin. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler erklärt sie, warum Kennedy auch heute noch für die Menschen in den USA wichtig ist.