60 Jahre „Gastarbeiter“ aus der Türkei (4) - Das Schicksal der Kofferkinder

Was haben zwei unausgepackte Waschmaschinen mit Integration zu tun? Darüber erzählen Ibrahim und Ismayil Arslan in der dritten Folge unserer Podcastreihe "60 Jahre 'Gastarbeiter' aus der Türkei - zwischen Kommen, Gehen und Bleiben". Vater Ibrahim war einer der ersten sogenannten Gastarbeiter. Über Jahrzehnte träumte er davon, in die Türkei zurückzugehen, und blieb am Ende doch in Deutschland. Sein Sohn Ismayil fasste viel schneller Fuß: seine Söhne sind hier geboren, haben studiert und sprechen fast kein Türkisch mehr. Und doch fürchtet er: Sein Enkel, der bald zur Welt kommt - Ibrahims Urenkel - könnte nie ganz dazugehören. mehr...