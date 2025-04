500 Milliarden für Infrastruktur – nur so können sie auch etwas bringen

Die neue Bundesregierung will 500 Milliarden in die Infrastruktur investieren. Wie nötig das ist, wissen wir schon länger: Mehr als 15.000 Brücken in Deutschland sind sanierungsbedürftig, aber auch viele Straßen, Bahngleise, Schulen und Energienetze. Geld allein reicht nicht, sagt Thomas Möller, Hauptgeschäftsführer der Bauwirtschaft Baden-Württemberg: "Wir leisten uns viel zu lange Planungszeiten, die wir mit viel zu wenig Personal versuchen zu bewältigen." Deshalb fordert Möller vor allem mehr Personal in den Behörden und straffere Planungsverfahren für Bauvorhaben. Sein Verband hat am Mittag dem baden-württembergischen Verkehrsminister Hermann eine entsprechende Liste mit Forderungen an die Landesregierung übergeben. Wie die Bauwirtschaft selbst aufgestellt ist, um die marode Infrastruktur in den nächsten Jahren wieder in Ordnung zu bringen, erklärt Möller im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Leon Vucemilovic.