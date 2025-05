50 Jahre Stammheimer Prozesse: "Die Haftbedingungen waren luxuriös"

Vor 50 Jahren begannen in Stuttgart-Stammheim die Prozesse gegen die Linksterroristen der RAF. Wie waren die Haftbedingungen damals? Was wäre heute anders? Jörg Kinzig, Strafrechtswissenschaftler und Direktor des Instituts für Kriminologie an der Uni Tübingen kennt die Zellen, in denen Andreas Baader, Ulrike Meinhof, Gudrun Ensslin, Holger Meins und Jan-Carl Raspe damals untergebracht waren. Kinzig sagte in SWR Aktuell: "Das war keine Strafhaft, sondern eine Untersuchungshaft. Die Haftbedingungen waren luxuriös." So gab es in den Zellen jede Menge Platz, die Angeklagten hatten viele Bücher; Männer und Frauen waren zusammen untergebracht. "Heute wäre das in einer Untersuchungshaft undenkbar. Von den Bedingungen her war es eher milde." Warum in Stammheim ein eigenes Gebäude für die Angeklagten gebaut wurde, erklärt sich aus der Angst der damaligen Zeit. "Offensichtlich wollte niemand das Risiko eingehen, dass die prominenten Gefangenen hätten befreit werden können, wenn sie von einer Justizvollzugsanstalt nach Stammheim gebracht worden wären. Um das zu verstehen, muss man sich die aufgeheizte Atmosphäre Ende der 1970er Jahre vorstellen." Heute würde man die Angeklagten voneinander trennen und aus verschiedenen Gefängnissen zum Gericht bringen, sagte Kriminologe Kinzig im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Leon Vucemilivic.