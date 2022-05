50 Jahre "Enterprise" in Deutschland: "Star Trek hat Wissenschaftler inspiriert"

1972 lief zum ersten Mal "Raumschiff Enterprise" im deutschen Fernsehen. Seitdem hat das Star-Trek-Filmuniversum rund um Kirk, Spock und Uhura und ihre Nachfolger mehrere Generationen Fans fasziniert. Einer davon ist Hubert Zitt, Ingenieur und Dozent an der Hochschule Kaiserslautern am Campus in Zweibrücken. Er hält Vorlesungen über Physik und Technik bei Star Trek. Über die Faszination und die Nähe zur Realität hat er mit SWR-Aktuell-Moderator Florian Rudolph gesprochen.

50 Jahre ist es her, dass die USS Enterprise in Deutschland über den Bildschirm flimmerte, und immer noch gibt es eine eingeschworene Fangemeinde, die sich selbst „Trekkies“ nennen. Was macht für Sie die Faszination von Raumschiff Enterprise aus?

Star Trek oder Raumschiff Enterprise war für mich die erste Fernsehsendung die ich damals, 1972, in Farbe gesehen habe. Allein das ist natürlich ein bleibender Eindruck. Und dann wurden da ganz viele tolle technische Dinge gezeigt, die mich fasziniert haben. Vor allem, abgesehen von der Technik, zeigte und zeigt uns Star Trek eine schöne, eine tolle Möglichkeit unserer eigenen Zukunft- und zwar einer Zukunft, die positiv ist, wo sich die Menschheit weiterentwickelt hat und wo wir uns auf tolle technische Möglichkeiten freuen können.

Da haben wir beispielsweise den Warp-Antrieb, der -laienhaft gesprochen-, das Reisen mit Überlichtgeschwindigkeit durch gezieltes Krümmen der Raumzeit ermöglichen soll. Ist das eine reale Möglichkeit für die Zukunft?

Es gibt auf jeden Fall eine Theorie dazu, die der Relativitätstheorie nicht widerspricht. Und das ist ja für eine Science-Fiction-Sendung eigentlich ausreichend. Wir haben natürlich nicht die Möglichkeit, im Moment die Energie aufzubringen, das zu tun, was hier Star Trek uns zeigt, nämlich die Raumzeit zu krümmen. Und wir haben auch nicht die technischen Möglichkeiten. Aber immerhin gibt es eine Theorie dazu, die der Physik nicht widerspricht. Wir müssen ja an dieser Stelle auch sehen: Wir reden über eine Fernsehsendung, nicht über wissenschaftliche Fakten. Allein, dass es die Theorie gibt, ist schon eine tolle Sache!

Von dieser ersten Star-Trek-Serie „Raumschiff Enterprise“ 1972 bei uns im Fernsehen, in den USA noch ein bisschen früher, und den ganzen Kinofilmen, die es danach gegeben hat - hat sich denn da auch ein technischer Fortschritt innerhalb der Star-Trek-Geschichte gezeigt?

Auf jeden Fall! Star Trek hat echte Wissenschaftler inspiriert und Star Trek hat sich von der Wissenschaft inspirieren lassen. Wir haben über den Warp-Antrieb gesprochen. Was als Warp-Antrieb in den 60er Jahre in den USA und später in den 70er Jahren in Deutschland gezeigt wurde, das ist nicht das gleiche, was man da heute zeigt. Star Trek hat sich da weiterentwickelt und es wurden Ideen weitergedacht. So wie in unserer realen Welt neue technische Möglichkeiten dazugekommen sind – nehmen Sie nur mal das Smartphone – so hat sich dann eben auch Star Trek verändert. Früher war der Kommunikator einfach ein Gerät zum Sprechen, heute ist er natürlich auch eine Möglichkeit, Videokonferenzen durchzuführen und so weiter. Da hat Star Trek von der realen Welt abgeschaut – und umgekehrt natürlich auch.

Von der Technik schauen wir auf einen anderen Aspekt: Die Serie Star Trek, die entstand ja mitten im Kalten Krieg, aber sie hielt immer die Fahne der Völkerverständigung hoch. Hat Star Trek für sie auch nach einem halben Jahrhundert noch eine Botschaft?

Natürlich. Denn das Thema Rassismus, Gleichstellung, auch Diversität und so weiter, das sind ja alles Themen, die in Star Trek gezeigt wurden und auch aktuell gezeigt werden. Gerade in der neuen Serie Discovery wurde das Thema Diversität jetzt angesprochen, weil es eben auf der ganzen Welt gerade aktuell ist. Natürlich gibt es da viele Dinge, die da immer noch aktuell sind, und gerade das Thema Rassismus und Gleichstellung aller Ethnien und Geschlechter, das ist ja noch lange nicht vom Tisch.

Von der ersten Star-Trek-Generation bis Discovery gab es ja unzählige Serienstaffeln und Kinofilme. Ist die Geschichte irgendwann mal auserzählt? Oder gibt es für Sie auch noch weiter eine Zukunft?

Ich glaube, dass es noch lange weitergehen wird, denn in einem Science-Fiction-Film geht es ja darum, neue Welten zu entdecken. Da gibt es auch immer wieder Leute, die sich neue Geschichten ausdenken. Für mich ist das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht, allein schon deshalb, weil man damit Geld verdienen kann. Solche Firmen wie Paramount oder CBS schauen natürlich auch auf die Zahlen. Und solange das gut läuft, wird es weitergehen – und das freut uns Star-Trek-Fans natürlich.