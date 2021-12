5 Jahre nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt: Wirklich nur ein Täter?

Fünf Jahre Breitscheidplatz-Anschlag: Zweifel an Einzeltäter-Theorie

Vor fünf Jahren geschah das Attentat auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz. Am 19. Dezember 2016 fuhr ein Lastwagen in die Besuchermenge auf dem Weihnachtsmarkt. 13 Menschen starben, 67 weitere wurden verletzt, einige von ihnen schwer. Der Mann, der den Lastwagen gefahren haben soll, wurde ein paar Tage später in Italien von der Polizei gestoppt und schließlich erschossen. Der Journalist und Autor Thomas Moser bezweifelt allerdings, dass der Mann den Lkw überhaupt selbst gefahren hat. SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler hat mit Moser über die Recherchen zu seinem Buch „Der Amri Komplex“ gesprochen.