5 Jahre nach Brexit: Briten und EU nähern sich wieder an

London haben Vertreter der 27 Mitgliedsstaaten zu Beginn eines gemeinsamen Gipfeltreffens eine engere Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen vereinbart. Bei Verteidigung, Sicherheit und Energie soll künftig wieder eng kooperiert werden. "Das ist ein ganz wichtiger Schritt. Er ist geopolitisch und geoökonomisch in einer veränderten Weltlage besonders wichtig", sagt die Politikwissenschaftlerin Daniela Schwarzer von der Bertelsmann-Stiftung in SWR Aktuell. Sie verweist auf die Herausforderungen durch die Zollpolitik der USA und den Krieg in der Ukraine. "Da macht es Sinn, dass man versucht, Großbritannien wieder näher heranzuholen." Großbritannien sei immer ein guter Partner der EU gewesen, sagt Daniela Schwarzer im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Pascal Fournier. Sie erläutert auch, warum Großbritannien noch mehr von dieser Annäherung profitiere als die Europäische Union.