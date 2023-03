49-Euro-Ticket: "Pro Bahn" fordert Machtwort des Bundesverkehrsministers

per Mail teilen

Der Bundesvorsitzende des Fahrgastverbands „Pro Bahn“, Detlef Neuß, fordert ein Machtwort des Bundesverkehrsministers zur Regelung des 49-Euro-Tickets. Man brauche ein einheitliches Ticket, sagte er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern. Er beobachte, dass es ausgesprochen schwierig für die Bundesländer sei, sich untereinander zu einigen. "Wenn dann mal vom Bundesverkehrsministerium ein Machtwort gesprochen wird oder ein Konzept vorgelegt wird, dann wäre es für die Bundesländer auch einfacher, eine gemeinsame Lösung zu finden." Am Ende scheitere das 49-Euro-Ticket noch an einer uneinheitlichen Regelung, warnte Neuß. "Das wäre schon so eine Art Aus für die Mobilitätswende."