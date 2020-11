Bestimmte Corona-Impfstoffe brauchen es sehr kalt, nämlich etwa minus 70 Grad. Das ruft die Hersteller von Spezialkühlschränken auf den Plan. Anfang des Monats sei ihm klargeworden, was auf ihn zukomme, so der Inhaber einer Tuttlinger Kühlgerätefirma, Peter Michael Binder. Von der Technik her funktioniere ein Spezialkühlgerät ebenso wie ein haushaltsüblicher Kühlschrank, es sei jedoch besser isoliert und habe andere, natürliche Kältemittel. In so ein Gerät würden etwa 40.000 Impfdosen passen, das heißt, pro vorgesehener Impfstation brauche es etwa zehn Schränke, sagte Binder im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Katja Burck.