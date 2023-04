40 Jahre Musiksendung "Formel Eins" - der Kult war nicht geplant!

Vor vierzig Jahren flimmerte "Formel Eins" erstmals über die deutschen Fernseher. Die Kultsendung mit Musik und Videoclips wurde von Peter Illmann moderiert. Der sagte in SWR Aktuell, dass am Anfang niemand mit einem Erfolg gerechnet habe: "Wir haben einfach drauflos gesendet und ich habe drauflos geredet, ohne wenn und aber!"

Musik-Videos statt Playback-Auftritten der Künstler, das war neu: "Wenn ich da nur an 'Sledgehammer' von Peter Gabriel denke, oder an 'Thriller' von Michael Jackson – unglaublich teuer und aufwändig gemacht – das konnte kein Auftritt so hinbekommen." Endlich bekam das Publikum hierzulande, was sonst nur MTV in den USA bot. Warum die Musik der 80er heute noch so populär ist, darüber hat SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex mit Peter Illmann gesprochen.